Serio Ramos kehrt zurück - sein Trainer ist Ex-Bayern-Star!

Sergio Ramos hat einen neuen Klub: Der ehemalige Real-Star schließt sich einem Klub an, der von einem ehemaligen Bayern-Spieler trainiert wird.

Jetzt ist es offiziell: Sergio Ramos kehrt nach rund acht Monaten in den Profifußball zurück: Der ehemalige Welt- und Europameister heuert beim mexikanischen Erstligisten Rayados de Monterrey an.

Ramos, der einen Einjahresvertrag unterschrieb, war seit seinem Abschied vom FC Sevilla im vergangenen Sommer ohne Verein. Er war auch mit einem Wechsel in die MLS, nach Saudi-Arabien und zu den Boca Juniors in Verbindung gebracht worden.

Besondere Rückennummer für Ramos

Monterrey ist der vierte Klub in der großen Karriere des Innenverteidigers, der zuvor neben Sevilla auch schon für Real Madrid und Paris Saint-Germain aufgelaufen war.

Mit Abstand am erfolgreichsten war der Spanier im Trikot der Königlichen, mit denen er allein die Champions League viermal gewinnen konnte.

Ramos wird mit der Nummer 93 auflaufen, in Anlehnung an eines seiner wichtigsten Tore, das er einst in der 93. Minute im Finale der Königsklasse gegen Atlético geschossen hatte.