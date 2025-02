Transfer-News: Bayern-Albtraum kurz vor brisantem Wechsel

Es hatte sich in den vergangenen Tage angedeutet, nun scheint der Deal endgültig auf der Zielgeraden zu sein: Santiago Gimenez wird bald für die AC Milan auflaufen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Rossoneri und sein bisheriger Klub Feyenoord vollständig über einen Wechsel des mexikanischen Torjägers geeinigt.

Der niederländische Verein soll als Entschädigung eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhalten. Außerdem haben sich die Rotterdamer eine Weiterverkaufsklausel gesichert. Gimenez werde noch am heutigen Samstag nach Mailand reisen, um den Transfer abzuschließen, heißt es in der Meldung.

Seit Gimenez 2022 nach Rotterdam gewechselt ist, hat er seine Qualitäten als eiskalter Vollstrecker immer wieder unter Beweis gestellt. In der laufenden Saison erzielte der 23-Jährige wettbewerbsübergreifend 16 Tore in nur 19 Einsätzen. Zuletzt machte Gimenez auch beim 3:0-Sieg gegen den FC Bayern in der Champions League auf sich aufmerksam, als er doppelt traf.