Transfer-News: Rashford-Deal perfekt

Der Abschied von Marcus Rashford ist perfekt. Wie Manchester United am Sonntagabend vermeldete, wird der Stürmer ausgeliehen - allerdings nicht zum BVB.

Der Angreifer wird nun allerdings nicht in die Bundesliga gehen, sondern in der Premier League bleiben. Wie die „Red Devils“ mitteilten, geht Rashford auf Leihbasis bis Saisonende zu Aston Villa. Dort trifft er unter anderem auf Donyell Malen, der ebenfalls im Winter geholt wurde, allerdings per fixem Transfer.