Neues BVB-Gerücht! Das größte Transfer-Rätsel Europas

Gibt man bei einer beliebigen Suchmaschine im Internet den Namen Marcus Rashford ein, werden schon seit mehreren Wochen viele Meldungen angezeigt. Sehr viele Meldungen. Der Inhalt ist dabei zumeist ähnlich. Irgendein Fußballverein zeigt angeblich Interesse an dem Stürmer von Manchester United . Ein Wechsel vollzogen wurde bislang aber nicht.

Durchaus grotesk mutet dabei an, dass bei nur einer Suchanfrage mitunter gleich mehrere, verschiedene mögliche neue Arbeitgeber genannt werden: BVB-Sportchef Sebastian Kehl im Geheim-Meeting mit den Beratern des Briten , gleichzeitig die AC Milan, die vermeintlich lieber Rashford als Kyle Walker haben will, dazu der FC Barcelona und Tottenham Hotspur, die ebenfalls ein Auge auf den Angreifer geworfen haben sollen.

Am Donnerstag berichtete die Bild sogar, Rashford sei nun doch eine ernsthafte Option beim BVB. Der Klub könne demnach bald Ernst machen.

Rashford bei ManUnited kaum noch im Einsatz

Seit Rashford Anfang 2016 von der U18 in den Profikader aufgestiegen ist, gehört er der Auswahl der Red Devils an. Auf den einstigen Hoffnungsträger, der als Vorbild für die Massen diente, wird aber längst mit anderen Augen geblickt.

Ob der 27-Jährige überhaupt noch einmal für seine langjährige Liebe aufläuft, ist mehr als nur fraglich. Nach dem Sieg über den FC Arsenal im FA Cup erklärte ManUnited-Trainer Ruben Amorim am vergangenen Sonntag darauf angesprochen: „Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.“

Amorim macht nur wenig Hoffnung

Seit Amorim am 11. November 2024 sein Amt angetreten war, zeigte er nur wenig Interesse und Verwendung für den Stürmer. So stand dieser in den zurückliegenden sieben Spielen überhaupt nur einmal im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Zuletzt wurde er zudem als krank gelistet.