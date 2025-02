Transfer-News: Wende um Gladbach-Star

Letztlich scheiterte der Deal aber an der Ablösesumme. Besiktas wollte den 27-Jährigen per Leihe mit Kaufoption in die Süper Lig locken und war bereit, fünf Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Doch Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus legte sein Veto ein, weil er den Preis für Neuhaus nicht für angemessen hielt.