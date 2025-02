FC Bayern: Kaum bekannte Regel wurde im Tel-Poker zur Crux

Beim FC Bayern dreht sich in den letzten Stunden des Deadline Days vieles um die Zukunft von Mathys Tel.

Tel konnte eigentlich nicht nach Tottenham verliehen werden, weil die Münchner bereits das Maximum an Spielern per Leihe ins Ausland abgegeben hatten. Aus diesem Grund wurde nun offenbar ein kaum bekannter Bayern-Spieler unvermutet zur Schlüsselfigur im Tel-Poker.

Tel-Leihe hakte an FIFA-Regel

Gemäß der FIFA-Statuten hätten die Bayern Tel noch am Wochenende verkaufen oder ihn behalten müssen, weil sie schon sechs Spieler, die weniger als drei Jahre unter Vertrag sind, in ein anderes Land verliehen haben - eine Regel, um das zuvor in Mode gekommene Modell der „Leih-Armeen“ einzudämmen.