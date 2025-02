Deadline Day: Alle Transfer-News und Gerüchte zum Transfermarkt-Finale um FC Bayern, BVB und Co. - Tel-Drama spitzt sich zu

SPORT1 03.02.2025 • 13:29 Uhr Am Montag schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis 20.00 Uhr ist es den Klubs möglich, auf dem Transfermarkt Spieler zu verpflichten oder abzugeben. SPORT1 gibt einen Überblick zum Deadline Day.

Und wieder ist es so weit: Am Montag, dem 3. Februar, schließt das Winter-Transferfenster in Deutschland. Bis 20.00 Uhr ist es den Vereinen erlaubt, Spieler zu verpflichten oder abzugeben. Anschließend müssen sich die Klubs bis Sommer gedulden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

SPORT1 begleitet den Deadline Day im LIVETICKER und berichtet von allen wichtigen Bewegungen auf dem Transfermarkt. Während das Fenster in Deutschland bereits um 20.00 Uhr schließt, geht die heiße Phase in anderen Ligen bis 23.59 Uhr.

+++ Top-Thema: Tel-Drama spitzt sich zu +++

Das Transfer-Theater um Mathys Tel entwickelt sich immer mehr zu einem Krimi. Nun hat sich offenbar der nächste Interessent aus dem Poker um den Offensivstar des FC Bayern verabschiedet.

Laut Sky UK suche der FC Arsenal zwar weiterhin nach Verstärkung für die Offensive, aber Tel werde es nicht. Generell werde Arsenal die Suche nach einem Last-Minute-Zugang nicht in der Bundesliga fortführen.

Am Sonntag galt kurzzeitig Manchester United als heißer Kandidat, doch laut Sky scheiterten die Verhandlungen. Demnach habe Bayern alle Angebote abgelehnt. Angeblich wollte United das Juwel mit Kaufoption leihen, Bayern aber nur verkaufen, vermeldete L'Équipe.

Ende vergangener Woche war bereits ein möglicher Wechsel Tels zu Tottenham Hotspur gescheitert. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sprach zuletzt von vielen potenziellen Interessenten, doch die Zeit drängt. Die Wahrscheinlichkeit für einen kurzfristigen Abgang Tels sinkt von Stunde zu Stunde.

Tel hatte am Samstag beim 4:3-Sieg gegen Holstein Kiel im Kader der Bayern gefehlt. Der Franzose sollte sich in Ruhe Gedanken über seine Zukunft machen. Einen Verbleib über den Deadline Day hinaus hatte Freund im Anschluss explizit nicht ausgeschlossen.

+++ Last-Minute-Hilfe für Guardiola? +++

Manchester City arbeitet am Deadline Day offenbar an einem millionenschweren Last-Minute-Deal. Nach Informationen von Sky UK verhandelt der kriselnde englische Topklub mit dem FC Porto über einen Transfer von Mittelfeldstar Nico González.

Die Ausstiegsklausel für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler liegt bei 60 Millionen Euro. 2023 wechselte González für etwas mehr als acht Millionen Euro Ablöse von seinem Ausbildungsverein FC Barcelona nach Portugal.

Für City-Trainer Pep Guardiola könnte González im Mittelfeld die Lücke schließen, die nach dem Kreuzbandriss von Taktgeber Rodri entstanden ist.

+++ BVB verkündet Neuzugang +++

Die erste externe Verstärkung für den neuen BVB-Trainer Niko Kovac ist unter Dach und Fach: Borussia Dortmund vermeldete am Deadline Day die Verpflichtung des Linksverteidigers Daniel Svensson. Der 22-jährige Schwede wird vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland ausgeliehen.

„Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

+++ Fix! VfB holt Schweizer Talent +++

Der VfB Stuttgart wird nach dem Abgang von Anthony Rouault und der Verletzung von Ameen al-Dakhil nochmals auf dem Transfermarkt aktiv. Defensivtalent Luca Jaquez wechselt vom FC Luzern zu den Schwaben. Zudem soll laut Sky auch noch Finn Jeltsch (siehe folgenden Eintrag) kommen.

Jaquez unterschrieb am Deadline Day einen Vertrag bis 2029. Der 21 Jahre alte Schweizer U21-Nationalspieler stand am Sonntag laut Blick unmittelbar vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten OSC Lille, doch der VfB grätschte erfolgreich dazwischen.

Auch der Abschied von Anthony Rouault ist mittlerweile offiziell bestätigt. Der 23-Jährige verlässt den VfB nach eineinhalb Jahren zunächst auf Leihbasis in Richtung Stade Rennes.

+++ Rekord-Deal für Lautern? +++

Der 1. FC Kaiserslautern muss womöglich einen Blitz-Abgang von Angreifer Ragnar Ache verkraften. Doch der mögliche Deal könnte die Kasse klingeln lassen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat sich der FCK mit dem italienischen Aufsteiger Como auf ein Zehn-Millionen-Paket für Ache geeinigt. Laut Sky soll die Sockelablöse zwischen sechs und sieben Millionen Euro liege.

Ache wäre damit Lauterns Rekordabgang. Der 26-Jährige würde Miroslav Klose ablösen, der 2004 für fünf Millionen Euro nach Bremen wechselte.

Bei Como steht unterdessen der italienische Nationalspieler Andrea Belotti vor dem Absprung. Laut A Bola wurde der Angreifer vor einer Leihe an Benfica stehen. Der 31-Jährige wurde am Montag bereits in Lissabon gesichtet.

+++ Nürnbergs Millionen-Deal perfekt +++

Stefanos Tzimas wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Brighton & Hove Albion. Bis Saisonende spielt der 19-Jährige allerdings noch auf Leihbasis für den Club.

Wie der kicker berichtete, legt der Klub um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler 25 Millionen Euro Ablöse für Tzimas auf den Tisch. 18 Millionen Euro gehen allerdings wieder an PAOK Saloniki. Vom griechischen Erstligisten hatte Nürnberg Tzimas ausgeliehen und die Kaufoption in besagter Höhe gezogen.

„Dieser Transfer zeigt, was wir beim Club kreieren können. Das ist neben den finanziellen Rahmenbedingungen der größte Wert für uns“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe.

Und wie Sky berichtet, winken dem Zweitligisten weitere Transfereinnahmen. Für insgesamt zehn Millionen Euro soll Finn Jeltsch mit sofortiger Wirkung zum VfB Stuttgart wechseln.

+++ Neue Entwicklungen im BVB-Krimi am Deadline Day +++

Borussia Dortmund arbeitet offenbar noch an Last-Minute-Verstärkungen. Konkret geht es dabei um Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea und Rayan Cherki (Olympique Lyon), die weiterhin ganz oben auf dem Dortmunder Wunschzettel stehen. Nach SPORT1-Informationen ist Chukwuemeka schon in Dortmund, ein Medizincheck ist eigentlich für heute geplant. Die Klubs sind sich aber noch nicht über die geplante Leihe einig.

Zudem ist laut Ruhr Nachrichten Torhüter Diant Ramaj am Montagvormittag zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen. Der Ex-Frankfurter soll zunächst bis Sommer an den FC Kopenhagen verliehen werden.

+++ Bremer Transfer-Coup perfekt +++

Werder Bremen rüstet im Kampf um die Europapokalplätze auf. Von RB Leipzig kommt der Ex-Frankfurter André Silva auf Leihbasis bis Saisonende. „Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: „Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat.“

+++ Tel mit Last-Minute-Abgang? +++

Und was macht der FC Bayern? Nach den gescheiterten Deals mit Tottenham Hotspur und Manchester United immer ist die Zukunft von Mathys Tel ungewiss. Bleibt der 19-Jährige beim deutschen Rekordmeister - oder bahnt sich ein Last-Minute-Transfer an?

+++ Frankfurt schließt Mega-Deal ab +++

Den bislang größten Deal in dieser Transferperiode hat Eintracht Frankfurt abgeschlossen - doch nicht nur das: Omar Marmoushs Wechsel für geschätzte 80 Millionen Euro zu Manchester City ist der teuerste Wintertransfer der Bundesliga-Geschichte.

Während die Planungen bei der Eintracht vorerst beendet scheinen, könnte bei anderen Klubs am Deadline Day weiter Bewegung reinkommen.

Deadline Day

Deutschland: 3. Februar 2025, bis 20:00 Uhr

Italien: 3. Februar 2025, bis 20:00 Uhr

Frankreich: 3. Februar 2025, bis 23:00 Uhr

England: 3. Februar 2025, bis 23:59 Uhr