Bayern-Wechsel? Calhanoglu erkärt Inter-Verbleib

Der FC Bayern war im Sommer auf der Suche nach einer Verstärkung im Mittelfeld. Am Ende fiel die Wahl der Bayern-Bosse auf Joao Palhinha, der vom FC Fulham an die Säbener Straße wechselte . Ein Name, über den auch spekuliert wurde, war Hakan Calhanoglu von Inter Mailand.

Calhanolgu nennt Grund für Inter-Verbleib

Rummenigge streitet Interesse ab

Bei Inter besitzt Calhanoglu, der zwischen 2013 und 2017 in der Bundesliga spielte, noch einen Vertrag bis 2027. Mit den Nerazzurri will er unbedingt die Champions League gewinnen, nachdem Inter vor zwei Jahren erst im Finale an Manchester City scheiterte. „Mein Traum ist es, nach der Finalniederlage vor zwei Jahren wieder ins Finale einzuziehen und es zu gewinnen“, erklärte Calhanoglu.

Im Viertelfinale wartet jetzt ausgerechnet der FC Bayern, der in diesem Jahr wohl besonders motiviert sein wird. Schließlich findet das Finale in der Allianz Arena in München statt. Die Bayern wollen wie 2012 wieder ins „Finale dahoam“ einziehen. Das Hinspiel steigt am 8. April in jener Allianz Arena, ehe die Entscheidung am 16. April im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand fällt.