Abschied? Bayern-Star spricht Klartext

Seit seinem Wechsel kommt der Portugiese allerdings noch nicht wie erwünscht in Fahrt, erste Experten raten dem FC Bayern zu einem Verkauf bei einem passenden Angebot . Wie Palhinha nun aber klarstellte, würde er an einen vorzeitigen Abschied aus München überhaupt nicht denken.

Palhinha: „Ich war enttäuscht“

Der 29-Jährige wechselte für rund 50 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister und kommt in der laufenden Spielzeit auf 19 Pflichtspieleinsätze ohne Torbeteiligung. Bei der 2:3-Niederlage gegen Bochum flog er nach hartem Einsteigen mit Rot vom Platz und fehlte deshalb am vergangenen Wochenende bei Union Berlin.

Leon Goretzka als Vorbild

„Es gibt viele Beispiele in unserer Mannschaft: Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann.“