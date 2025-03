So sieht das Ausland Bayerns Kimmich-Deal: "Ein schwerer Schlag für Arsenal und Liverpool"

SPORT1 13.03.2025 • 18:25 Uhr Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung beim FC Bayern findet auch international Widerhall. SPORT1 hat die Pressestimmen zusammengetragen.

Joshua Kimmich und der FC Bayern haben sich auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags bis 2029 geeinigt - eine Nachricht, die nicht nur Fußball-Deutschland bewegt.

Weil der DFB-Kapitän auch einen Wechsel zu einem Topklub im Ausland ernsthaft in Erwägung gezogen hatte, wurde der Poker auch in anderen Ländern genau beobachtet. Wie fallen nun die Reaktionen in den internationalen Medien aus? SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zur Kimmich-Verlängerung zusammen.

England

Daily Mail: „Joshua Kimmich unterschreibt endlich einen neuen Vertrag bei Bayern München - ein schwerer Schlag für Arsenal und Liverpool. Der deutsche Nationalspieler hat den Spekulationen über seine Zukunft ein Ende gesetzt, nachdem mehrere Vereine aus der Premier League sowie Barcelona und Paris Saint-Germain Interesse an ihm bekundet hatten.“

Spanien

Marca: „Joshua Kimmich wird bei Bayern München weitermachen. Schluss mit den Gerüchten und Spekulationen über seine Zukunft. Das monatelange Tauziehen zwischen Verein und Spieler ist vorbei. Sein Name wurde immer wieder mit Barcelona oder Arsenal in Verbindung gebracht, aber in den letzten Tagen nahmen die Verhandlungen eine radikale Wendung.“

Mundo Deportivo: „Joshua Kimmich bleibt beim FC Bayern. Tolle Neuigkeiten für die Fans des bayerischen Klubs, wenn die entscheidende Phase der Saison anbricht - mit dem großen Anreiz, dass das Finale der Champions League 2024/25 am 31. Mai in der Allianz Arena in München ausgetragen wird. (...) Viele große Klubs hatten versucht, Kimmich von einem Wechsel zu überzeugen.“

Frankreich

L’Equipe: „Nach Manuel Neuer, Jamal Musiala und Alphonso Davies sichert der FC Bayern München die Zukunft eines weiteren Führungsspielers. Diesmal ist Joshua Kimmich an der Reihe, seinen Vertrag bei den Bayern um weitere vier Jahre bis Juni 2029 zu verlängern."

USA

New York Times / The Athletic: „Für Bayern ist das in mehrerlei Hinsicht eine gute Nachricht: Jemand, der seit 2015 im Klub ist, 2020 die Champions League und zahlreiche nationale Titel gewonnen hat, hat in Vincent Kompanys Kollektiv eine natürliche Autorität. (...) Das fühlt sich wichtig an. Das Team wird jünger und abhängiger von Spielern einer neuen Generation. Die Rolle von Jamal Musiala, Michael Olise, Alphonso Davies und Aleksandar Pavlovic ist schon bedeutsam. Kimmich als Ankerfigur trägt ein wichtiges Element der Routine bei.