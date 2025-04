Bayern-Boss Eberl reagiert auf Boey-Gerüchte und spricht über Kaderplanung

Bayern -Sportvorstand Max Eberl hat sich zu den Gerüchten um einen angeblichen Sommer-Abgang von Sacha Boey geäußert. „Es gab noch keinen Anruf aus der Türkei“, sagte Eberl auf SPORT1 -Nachfrage auf einer FCB-Pressekonferenz am Freitag. „Was dann im Sommer passiert bei Zu- und Abgängen, das machen wir dann in Ruhe.“

Eberl kündigt Veränderungen im Bayern-Kader an

Generell kündigte der 51-Jährige leichte Veränderungen im Bayern-Kader an. „Wir haben punktuell in der letzten Saison Spieler dazugeholt. Wir werden uns punktuell auch im nächsten Sommer wieder überlegen, was wir tun können, ohne dass wir radikal durch diesen Kader - was ich immer lese - ‚aasen‘ und sagen, raus, raus und dann neu. Nee! Wir haben einen sehr guten Kader.“