Ex-Klub baggert öffentlich an De Bruyne

Kevin De Bruyne hat nach der Verkündung seines City-Abschieds bereits ein erstes Angebot erhalten. Ex-Klub-Wolfsburg baggert öffentlich am Belgier.

Kevin De Bruyne verkündete am Freitagnachmittag seinen Abschied von Manchester City zum Saisonende - und prompt meldete sich der erste Interessent. Die Social-Media-Abteilung des VfL Wolfsburg träumte öffentlich von einer Rückkehr und unterbreitete dem Offensivstar ein Angebot.

De Bruyne gewann mit Wolfsburg den DFB-Pokal

Zuvor hatte er knapp anderthalb Jahre für die Niedersachsen gespielt. In der Saison 2014/15 hatte der belgische Nationalspieler mit Wolfsburg sogar den DFB-Pokal gewonnen. Beim 3:1 gegen Dortmund hatte De Bruyne selbst das zwischenzeitliche 2:1 markiert.

In 73 Einsätzen kam De Bruyne auf starke 57 Scorerpunkte für den VfL. Zuvor war er in der Bundesliga auch leihweise für Werder Bremen aktiv. Eine Rückkehr in seine alte sportliche Heimat erscheint aber unrealistisch.