Eine große Ära endet: De Bruyne verkündet Abschied von Manchester City

„Ich komme gleich zum Punkt und möchte euch wissen lassen, dass das meine letzten Monate als Spieler von Manchester City sein werden“, kündigte De Bruyne in besagtem Beitrag an. „Jede Geschichte kommt zu einem Ende, aber das war definitiv das beste Kapitel.“

„Ich hatte keine Wahl, außer alles zurückzugeben!“

2015 war der Mittelfeld-Lenker zu den Citizens gewechselt und hatte in der Folge zahlreiche Erfolge bei den Skyblues gefeiert. Unter anderem sechs Meisterschaften in der Premier League sowie der Titel in der Champions League in der Saison 2022/23 zählen dazu. Den F.A.-Cup gewann der Belgier zweimal, den Liga-Pokal fünfmal. 413-mal stand De Bruyne dabei für Manchester City auf dem Feld. Wie es für ihn weitergeht, bleibt offen.