FC Bayern: Kompany beobachtet offenbar Milan-Star

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern , war am Dienstag beim Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia zwischen Inter und AC Mailand (1:1) vor Ort. Medienberichten zufolge aus zwei Gründen: Weil er die Nerazzurri, den nächsten Gegner in der Champions League , beobachten wollte und um einen Abwehrspieler der AC genau unter die Lupe zu nehmen.

Bayern trifft auf Inter

Am kommenden Dienstag (8. April) treffen die Münchner und Inter in der Allianz Arena zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander. Das Rückspiel findet am 16. April in Mailand statt.