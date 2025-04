Transfer-News: Juwel gibt FC Bayern einen Korb

Konstantinos Karetsas ist erst 17 Jahre jung, doch der offensive Mittelfeldspieler vom KRC Genk steht schon bei einigen Top-Klubs auf dem Zettel. So berichtete die Zeitung Het Laatste Nieuws aus Belgien Mitte März, dass neben dem FC Bayern auch Scouts des FC Chelsea , Atalanta Bergamo und Inter Mailand das Juwel in Augenschein genommen hätten.

Karetsas erteilte diesen Avancen nun eine knallharte Absage. „Ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen“, sagte er zu Het Laatste Nieuws . In Genk hat der Youngster noch einen Vertrag bis 2027, was ihn nicht gerade günstig machen dürfte.

„Ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen“

„Es ist schön, wenn man mit diesen großen Klubs in Verbindung gebracht wird, aber es gibt keinen Grund, euphorisch zu werden. Man muss immer ruhig bleiben. Wir werden uns Schritt für Schritt überlegen, was das Beste für mich ist“, sagte Karetsas und fügte hinzu: „Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk - es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben.“