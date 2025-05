Bayern tütet wohl ersten Sommer-Verkauf ein

Der deutsche Rekordmeister sichert sich demnach zudem ab, falls der Außenverteidiger in der österreichischen Bundesliga durchstarten sollte. Für diesen Fall soll eine Rückkaufoption im Vertrag verankert sein.

Krätzig lieferte in Heidenheim ab

Krätzig stammt aus der Bayern-Jugend und spielte im Anschluss für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, ehe in der Saison 2023/24 sein Debüt für die Profis gab.

Danach folgten Leihen zu Austria Wien und dem VfB Stuttgart, ehe in der vergangenen Rückrunde während seiner Station in Heidenheim aufblühte. Dort stand er 15-mal in der Startelf und kam auf drei Torbeteiligungen. Statt nach seiner Leihe nach München zurückzukehren, zieht es Krätzig nun offenbar ins Ausland.