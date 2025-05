FC Bayern: Reds-Star als Wirtz-Alternative?

Gakpo wohl Abgangskandidat in Liverpool

Einer dieser Kandidaten soll Gakpo sein, der in England noch bis Sommer 2028 unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison steuerte der niederländische Nationalspieler in 49 Einsätzen 18 Tore und sieben Vorlagen bei. Nach Sky-Informationen könnte der Niederländer den Klub für 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse vorzeitig verlassen.