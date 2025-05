Nach Wirtz' Korb: Holt Bayern jetzt diesen Dribbelkünstler?

Sein Klub Brighton & Hove Albion schwärmte hochtrabend vom „besten ersten Ballkontakt des Weltfußballs“. In der Tat lässt die ebenso zärtliche wie kunstvolle Ballbehandlung von Kaoru Mitoma wohl so ziemlich jedem Fußballliebhaber das Herz aufgehen.

Einen langen Ball aus dem Mittelfeld stoppte Mitoma knapp vor der Seitenauslinie mit dem rechten Außenrist zunächst in der Luft, mit einer flinken Körperdrehung tauchte er unter dem Ball hindurch und brachte ihn umgehend mit dem rechten Fuß unter Kontrolle.

Mitoma trifft artistisch und krönt seine Top-Saison

„Ich denke, er hat in dieser Saison bewiesen, dass er über eine gute Körperbeherrschung verfügt“, sagte sein Coach Fabian Hürzeler anschließend.

Mit zehn Saisontoren und drei Assists in 35 Partien spielt der Japaner aktuell seine beste Premier-League-Saison seit seinem Wechsel von Union Saint-Gilloise zu den Seagulls 2022. Bei den Belgiern machte er an der Seite von Deniz Undav bereits von sich reden.

Dribbelkünstler im Bayern-Fokus?

Noch im Januar scheiterte Al-Nassr mit einem 90-Millionen-Euro-Angebot. Statt im Team von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien ein fürstliches Gehalt zu genießen, wollte sich Mitoma lieber weiter auf hohem sportlichen Niveau beweisen.

Zur Edeljoker-Rolle gezwungen

Mit Erfolg. Mit Brighton kämpft er in der Schlussphase der Saison noch um ein Ticket für den Europapokal. Allerdings hat auch Mitoma selbst zu kämpfen – verletzungsbedingt war er zuletzt nur der Edeljoker der Seagulls. In dieser Funktion glänzte er aber in seinen letzten vier Einsätzen mit drei Toren.