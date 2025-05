"Kein neues Angebot": Bayern bleibt hart im Sané-Poker

Der FC Bayern bleibt in den Vertragsverhandlungen mit Leroy Sané standfest. Im Vorlauf der Bundesligapartie gegen die TSG Hoffenheim (im SPORT1 -Liveticker) bekräftigte Sportdirektor Christoph Freund, dass es kein verbessertes Angebot für den 29-Jährigen gegeben hat.

„Aktuell gibt es noch keine Einigung, das stimmt. Aber es gibt kein neues Angebot“, sagte Freund am Samstag bei Sky, gab aber an, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen wären. Zu Details wolle man sich nicht äußern, „aber wir befinden uns in Gesprächen. Wir werden sehen, ob es zeitnah eine Einigung gibt oder nicht“.