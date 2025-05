Real bastelt wohl an Star-Rückkehr!

Der Vertrag von Théo Hernández läuft im Sommer 2026 aus. Schon jetzt zeigen die ersten Top-Vereine Interesse an dem Franzosen.

Nach Informationen der spanischen Zeitung AS arbeitet Real Madrid daran, Linksverteidiger Théo Hernández zu verpflichten. Der 27-Jährige spielte bereits von 2017 bis 2018 bei den Königlichen, bevor er an Real Sociedad verliehen wurde. Seit 2019 läuft der Franzose für AC Mailand auf.

Nun könnte Hernández zurück nach Madrid wechseln. Da sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, könnte sein Preis relativ niedrig sein, was den Königlichen in die Karten spielen würde.

Bei Real halten sich Gerüchte, wonach der Champions-League-Rekordsieger sich von David Alaba trennen will, der nach seiner Verletzung noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden hat. Hernández wäre ein passender Ersatz für den Österreicher.

Doch auch der FC Bayern hatte in der Vergangenheit Interesse am Linksverteidiger gezeigt. Der Franzose sollte 2024 als möglicher Ersatz für Alphonso Davies kommen. Der Kanadier hat beim Rekordmeister jedoch einen neuen Vertrag unterschrieben, sodass sich das Interesse am Bruder von Lucas Hernández erübrigt haben dürfte.