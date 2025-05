Transfer-News: Dieser Klub soll Sané ein Angebot vorgelegt haben

Zieht es Leroy Sané aufgrund mangelnder Optionen in die Türkei? Wie Sky berichtet, hat der 29-Jährige ein offizielles Vertragsangebot von Galatasaray in Höhe eines Nettogehalts von über zehn Millionen Euro pro Jahr vorliegen. Der türkische Meister macht offenbar Ernst beim Bayern -Star.

Wie SPORT1 zuletzt bereits berichtet hatte, zeigten Sanés Wunschklubs Arsenal und Chelsea nicht das erhoffte Interesse, wodurch ein Verbleib in München wieder wahrscheinlicher wurde - weil auch Bayern keinen Ersatz für den Flügelspieler an der Hand hat. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

FC Bayern: Die Interessenten bei Sané

Laut Sky soll es immerhin weitere Anfragen aus England und Italien für Sané geben. Aus der Serie A soll sich mit der SSC Neapel der frisch gebackene Meister um den Linksfuß bemühen. In München hofft man dennoch auf einen Verbleib des Flügelspielers, am Angebot wollen Max Eberl und Co. allerdings nichts mehr tun.