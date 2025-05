Transfer-News: Holt Leverkusen Sancho zurück in die Bundesliga?

Bayer Leverkusen soll sich mit einem ehemaligen Bundesliga-Star beschäftigen. Was aber auch mit Blick auf die Trainersuche viel Brisanz birgt.

Das ist eine faustdicke Überraschung: Bayer Leverkusen wird mit Jadon Sancho in Verbindung gebracht. Der Bundesliga-Vizemeister soll über eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers nachdenken, berichtet The Independent .

Sancho, der aktuell noch von Manchester United an den FC Chelsea ausgeliehen ist, habe in seiner Zeit als Spieler von Borussia Dortmund in der Bundesliga begeistert - und sei daher eine Option.