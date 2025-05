Transfer-News: Klub bei Müller aus dem Rennen?

So berichtet der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio, dass die AC Florenz aktuell andere Baustellen hat und das Thema Müller deshalb keine Priorität habe.

Florenz hat offenbar andere Baustellen

“Die Fiorentina ist sich nicht sicher, ob sie ihren Trainer behalten wird, und es ist ein schwieriger Moment, so dass der Verein nicht sicher ist, wie es weitergehen soll. Sie haben jede Bewegung für Müller gestoppt”, sagte Di Marzio dem Portal wettfreunde.net .

An selber Stelle hatte der Experte zuletzt schon enthüllt, dass die Fiorentina sich bei Müllers Berater gemeldet habe, „um sich zu informieren“. Ganz abgehakt sei das Thema trotz der ungeklärten Trainer-Frage aber nicht, betont Di Marzio nun: „Die Fiorentina ist in Bereitschaft.“

Müllers Vertrag bei den Bayern läuft in diesem Sommer aus und wurde nicht verlängert. Seither wurde er auch immer wieder mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht.