Transfer-News: Sané-Deal vor Abschluss

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft nach der Saison aus. Sportvorstand Max Eberl gibt sich zuversichtlich, was eine Verlängerung angeht.

Vor dem Spiel bei RB Leipzig teilte Sportvorstand Max Eberl bei Sky mit: „Wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch.“