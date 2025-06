Ex-Meister holt Star-Torwart in die Bundesliga zurück!

Bayer Leverkusen wird bei der Suche nach einem neuen Keeper in England fündig.

Bayer Leverkusen hat einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga geholt: Der Ex-Freiburger Mark Flekken wechselt vom englischen Erstligisten FC Brentford zur Werkself.

Wie der Vizemeister am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 31-jährige Niederländer einen Vertrag bis 2028. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Leverkusen-Boss: „Einer der besten Keeper der Premier League“

„Mark Flekken verfügt über eine große Bandbreite an Fähigkeiten, die ein Torhüter im modernen Spitzenfußball mitbringen muss“, sagte Geschäftsführer Simon Rolfes. „Mark strahlt beeindruckende körperliche Präsenz aus, fußballerisch betrachtet war er in den vergangenen zwei Jahren sicherlich einer der besten Keeper der Premier League.“

Die Ablösesumme soll bei zehn Millionen Euro liegen. Flekken war vor zwei Jahren für 13 Millionen Euro nach Brentford gewechselt. Davor war der niederländische Nationalspieler (acht Länderspiele) in seiner Profilaufbahn in Deutschland aktiv.

Flekken schreibt mit Kuriositäten Schlagzeilen

Bekannt ist Flekken hierzulande auch für die eine oder andere Kuriosität. Als Torhüter des MSV Duisburg kassierte er 2018 in einem Zweitligaspiel ein Gegentor, weil er einen Schluck aus seiner Trinkflasche nahm. 2016 gelang ihm in der 3. Liga für die Zebras ein spektakuläres Tor per Hacke.