Bayern-Kandidat Leao möchte wohl wechseln!

Rafael Leao will offenbar weg aus Mailand. Schlägt der FC Bayern jetzt zu?

Der 25-Jährige wird in diesem Sommer auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nachdem zuletzt Berichte über eine Ablöseforderung von 120 bis 130 Millionen Euro kursierten, könnte Leao nun offenbar doch billiger werden. Ab 70 Millionen Euro sollen die Mailänder, die Leao am liebsten behalten würden, gesprächsbereit sein.