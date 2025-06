BVB: Moukoko-Wechsel fix

SPORT1 28.06.2025 • 14:12 Uhr Youssoufa Moukoko verlässt den BVB endgültig. Sein Wechsel nach Dänemark ist perfekt.

Youssoufa Moukokos Abschied vom BVB ist perfekt. Der 20-Jährige verlässt die Schwarz-Gelben endgültig und schließt sich dem FC Kopenhagen an.

Das gaben die Dänen und der BVB am Samstagnachmittag offiziell bekannt.

Moukoko war in der vergangenen Saison an OGC Nizza ausgeliehen, kam dort aber kaum zum Zug. Der Leihvertrag endet am 30. Juni.

Moukoko: „In meiner Brust schlagen zwei Herzen“

Der Vertrag des Stürmers beim BVB wäre 2026 ausgelaufen. In der Dortmunder Jugend hatte er seit 2016 gespielt, seit 2020 war er bei den Profis.

In Kopenhagen unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag.

„In meiner Brust schlagen gerade zwei Herzen. Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen von einem Klub wie dem BVB, denn dieser Verein, meine Mitspieler, Trainer, Förderer und die großartigen Fans werden mir immer viel bedeuten“, sagte Moukoko.

Ricken wünscht Moukoko alles Gute

Dennoch sei es „nach einem schwierigen Jahr in Frankreich an der Zeit, mit Optimismus und unheimlich viel Ehrgeiz an einem neuen Ort voll durchzustarten. Der FC Kopenhagen bietet mir dazu alle Möglichkeiten. Ich möchte der gesamten BVB-Familie danke sagen, werde immer Fan bleiben und hoffe, dass wir uns in der UEFA Champions League wiedersehen.“