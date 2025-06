Entlassener Ex-Bayern-Profi nach Dänemark? Überraschung um Arp

„Thomas Dähne, Fiete Arp und Tymoteusz Puchacz sind für Vertragsgespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Sie werden vorerst nicht mehr am Training von Holstein Kiel teilnehmen“, sagte Rapp.

In vertrauensvollen Gesprächen sei allen dreien mitgeteilt worden, dass sie es in der kommenden Saison schwer haben würden, in Kiel auf regelmäßige Spielzeit zu kommen.