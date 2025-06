FC Bayern: "Nichts Neues" - Gnabry genervt von Zukunftsfragen

Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesen Sommer wieder über die Zukunft von Serge Gnabry spekuliert. Der 29-Jährige ist von den ständigen Diskussionen um seine Person mittlerweile genervt.

Serge Gnabry ist von den ewigen Diskussionen um seine Zukunft genervt. Es sei für ihn „nichts Neues“, dass er beim FC Bayern als Verkaufskandidat gelte, „das geht schon seit drei Jahren so. Dazu gibt es nichts Neues zu sagen“, betonte der 29-Jährige in einer Medienrunde bei der Klub-WM in den USA.