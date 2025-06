Florian Wirtz: So viel verdient der 1. FC Köln am Megadeal

Zeitnah soll der Transfer von Florian Wirtz zum FC Liverpool offiziell bekannt gegeben werden. Dann klingeln nicht nur in Leverkusen, sondern auch beim Nachbarn in Köln die Kassen.

Der Transfer von Florian Wirtz zum FC Liverpool geht in die finalen Züge und soll zeitnah offiziell verkündet werden. Jüngst flog er nach England, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und seinen bis 2030 datierten Vertrag zu unterschreiben. Ist das erledigt, klingeln die Kassen. In Leverkusen, aber auch in Köln.