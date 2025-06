Fußballtransfers: Internet-Star wechselt in deutsche 3. Liga

Star-Power für die TSG! Nader Jindaoui kommt in den Kraichgau nach Hoffenheim.

Die TSG Hoffenheim bekommt prominente Verstärkung für die Zweitvertretung. Influencer Nader Jindaoui wechselt nach Sinsheim und wird dort in der U23, die nächste Saison in der 3. Liga antritt, zum Einsatz kommen. Das verkündete der Klub am Samstag.