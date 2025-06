Gittens-Gerüchte um Bayern: "Im Moment keinen Kontakt zu Max Eberl"

Jamie Gittens wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf die Gerüchte.

„Ich habe im Moment keinen Kontakt mit Max (Eberl; Anm. d. Red. )“, sagte Kehl grinsend auf die SPORT1 -Frage, ob er zwecks Gittens mit dem Bayern-Sportvorstand in Verbindung stehe.

Bayern soll sich um Gittens bemühen

So sollen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereits mit der Spielerseite in Austausch befinden. Laut L’Équipe ist der Engländer mittlerweile sogar Favorit bei den Münchnern.

Zum Verständnis: Gittens hatte sich in der Transferperiode der Klub-WM bereits mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel geeinigt.

BVB lehnte Angebot ab

Die Schwarz-Gelben lehnten nach SPORT1-Informationen das finale Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro aber ab - und so blieb Gittens zunächst beim BVB, mit dem er an der Klub-WM teilnimmt.