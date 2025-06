Ist Gittens einer für den FC Bayern? Das sagen die Daten

Gittens baut nach starker Vorrunde ab

Fest steht: Der junge Engländer ist ein großes Talent. Er ist sehr schnell (sein Top-Speed in der Bundesliga liegt bei 36 km/h), beidfüßig, wendig und extrem dribbelfreudig – dabei verliert er sich in der Regel nicht in unnötigen Tricks, sondern hat einen gradlinigen Zug zum Tor.

Gittens kam in der Saison 2024/25 an 32 von 34 Bundesliga-Spieltagen zum Einsatz, 21-mal davon in der Startelf. In der Hinrunde zählte er zu den Leistungsträgern, hing im Kalenderjahr 2025 allerdings deutlich durch. In der Rückrunde war er nur noch an einem Bundesliga-Treffer direkt beteiligt.