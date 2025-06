Kracher-Wechsel innerhalb der Bundesliga nimmt Formen an

Der Wechsel von Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt nimmt weiter Formen an. Der deutsche Nationalspieler soll sich mit den Hessen geeinigt haben.

Mainz 05 droht ein herber Verlust: Wie die Bild berichtet, nimmt ein Wechsel von Stürmer-Star Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt immer weiter Formen an.

Der deutsche Nationalspieler wird bereits seit Wochen mit einem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer aus Hessen in Verbindung gebracht - nun soll ein entscheidende Hürde genommen worden sein.

Einigung zwischen Frankfurt und Burkardt?

Dem Bericht zufolge soll Burkardt der SGE nicht nur eine mündliche Zusage erteilt haben, sondern sich auch mit Frankfurt in allen wesentlichen Vertragspunkten einig sein. Am Main winkt Burkardt ein langfristiger Vertrag, in Mainz soll der DFB-Stürmer einen Wechselwunsch hinterlegt haben.