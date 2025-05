Transfer-News: Neue Entwicklung bei Burkardt

Laut der Meldung hat Burkardt, der beim 1. FSV Mainz 05 noch bis 2027 unter Vertrag steht, der SGE grünes Licht für den Wechsel erteilt. Im nächsten Schritt müssten sich beide Klubs auf eine Ablöse verständigen. Über eine mögliche Ausstiegsklausel des Spielers gibt es widersprüchliche Berichte. Sportdirektor Niko Bungert wollte eine Klausel in Höhe von 20 Millionen Euro jüngst nicht bestätigen.

Folgt Burkardt auf Ekitiké?

In Frankfurt gilt Burkardt als Top-Kandidat für die Nachfolge von Torjäger Hugo Ekitiké, sollte der Franzose den Verein in diesem Sommer verlassen. Ekitiké hat wohl vor allem in der Premier League einen großen Markt und könnte der Eintracht dem Vernehmen nach bis zu 100 Millionen Euro Ablöse bescheren.