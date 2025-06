Medien: VfB Stuttgart holt deutsches Top-Talent von Barca!

Der VfB sichert sich wohl ein echtes Juwel: Noah Darvich verlässt offenbar Barça und schließt sich dem VfB Stuttgart an.

Der VfB sichert sich wohl ein echtes Juwel: Noah Darvich verlässt offenbar Barça und schließt sich dem VfB Stuttgart an.

Der VfB Stuttgart steht offenbar vor der Verpflichtung von Noah Darvich vom FC Barcelona. Der deutsche U19-Nationalspieler absolviert wohl in Kürze den Medizincheck bei den Schwaben – laut Sky Sport kommt es zu einem festen Transfer ohne Ausstiegsklausel oder Rückkaufrecht für die Katalanen.

Der offensive Mittelfeldspieler war 2023 vom SC Freiburg für 2,5 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt und lief in der vergangenen Saison 25-mal für die zweite Mannschaft der Katalanen in der dritten spanischen Liga auf. Beim VfB könnte Darvich eines Tages in die Fußstapfen des begehrten Enzo Millot treten, sollte dieser den Verein verlassen.