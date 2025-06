Neue Details: So läuft die "Operation Stiller" von Real Madrid

Angelo Stiller taucht immer wieder in den spanischen Schlagzeilen auf - doch noch liegt wohl kein Angebot aus Madrid vor. Dafür soll es zwei Gründe geben.

Angelo Stiller sorgt in Spanien weiter regelmäßig für Schlagzeilen. Der deutsche Nationalspieler des VfB Stuttgart bleibt rund um Madrid die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt .

„Operation Stiller“, titelte nun die prominente Sportzeitung As - und erklärte in ihrem Bericht, wie der 24-Jährige aus der Bundesliga zu Real Madrid transferiert werden soll.

Bei den Königlichen soll der angestrebte Transfer mittlerweile höchste Priorität genießen. Man habe für Stiller sogar den geplanten Deal mit Álvaro Carreras (Außenverteidiger von Benfica) hinten angestellt. Und: Anders als in Deutschland teilweise berichtet , wolle der Mittelfeldspieler nächste Saison sehr wohl unbedingt im Bernabéu auflaufen.

Stiller? Darum gibt es noch kein Real-Angebot

Aber: Noch hat Madrid wohl kein Angebot abgegeben. Erwartet wird, dass Stuttgart um die 50 Millionen Euro verlangen werde. Für den Sommer 2026 soll Stiller über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 36 Millionen Euro verfügen.

Warum die Madrilenen noch nicht offiziell in den Poker eingestiegen seien? Die As führt zwei Gründe an: Zum einen müsse man wohl einen Verkauf tätigen, um Geld einzunehmen - der Brasilianer Rodrygo wird als möglicher Kandidat genannt.