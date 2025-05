Dieser Fehler verfolgt die Bayern

Dieser Wechsel würde vielen Bayern-Fans wohl so richtig wehtun. Nationalspieler Angelo Stiller soll sich einen Abgang vom VfB Stuttgart vorstellen können. Mögliches Ziel: Real Madrid.

Aus dem Nichts kommt das große Interesse an Stiller nicht: In den vergangenen zwei Jahren entwickelte sich der 24-Jährige vom vielversprechenden Talent zum Nationalspieler - und jetzt auch zu einem Spieler, der bei europäischen Top-Vereinen auf dem Zettel steht.

Der Mittelfeldstratege überzeugte in dieser Saison erneut beim VfB Stuttgart und war mit zwei Vorlagen im Finale einer der großen Faktoren für den Pokal-Coup der Schwaben.

Stiller bekam bei Bayern nie eine Chance

2010 wechselte der damals Neunjährige zu den Bayern, durchlief anschließend die Jugendabteilung. In der Saison 2019/20 war er absoluter Leistungsträger in der zweiten Bayern-Mannschaft, die sensationell den Meistertitel in der 3. Liga gewann.