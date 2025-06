Öffentliches Müller-Interesse: "Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht"

Wohin es den 35-Jährigen in der kommenden Saison zieht, ist noch unklar. Ein Kandidat hat sich im Werben um Müller nun jedoch erneut öffentlich in Position gebracht.

„Wir sind ein Verein mit einer großen deutschen Geschichte und wir sind in der Lage, Titel zu gewinnen. Thomas ist ein Gewinner, er hat schon sehr viel gewonnen. Wir denken, dass er sehr gut zu uns passen würde“, sagte Jeff Berding, CEO des FC Cincinnati, im Gespräch mit Bild .

Klub-Boss bestätigt Angebot an Bayern-Ikone Müller

Dennoch betonte der 58-Jährige: „Es ist nicht vorbei, bevor er nicht bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Wir wissen, dass es seine Abschiedstour hier mit Bayern München ist und er sich dann entscheiden wird, wie es weitergeht. Wir wissen auch, was wir hier haben, ein großes Stadion, eine gute Atmosphäre und tolle Bedingungen. Wer weiß, was am Ende passieren wird.“