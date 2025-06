Pedri bestätigt Bayern-Interesse

Barca-Superstar Pedri hat verraten, dass der FC Bayern einst an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert war.

„Es ist wahr, dass Bayern Interesse an mir hatte. Aber ich empfinde für Barca eine bedingungslose Liebe, wollte schon immer dort spielen. Deswegen war es sehr schwer vorstellbar, zu einem anderen Klub zu gehen“, schilderte er auf der Pressekonferenz vor dem spanischen Halbfinal-Duell in der Nations League mit Frankreich seine Gedanken.

Ex-Barca-Boss verriet Bayern-Interesse

Der junge Spanier bestätigte somit Äußerungen des früheren Barcelona-Sportchefs Ramón Planes , der in der Radiosendung „Carrusel Deportivo“ bei Cadena SER verraten hatte, dass die Münchner im Sommer 2020 starkes Interesse an einer Verpflichtung Pedris gezeigt hatten.

„Nach der 2:8-Niederlage gegen Bayern München in Lissabon erhielt ich zwei Tage später einen Anruf von seinem Agenten, der mir mitteilte, dass Bayern eine Videokonferenz machen wollte. Ich habe es gemacht, weil sie Pedri haben wollten“, hatte Planes, der von 2018 bis 2021 für die Katalanen arbeitete, geschildert.

Barcelona hatte Pedri im September 2019 für rund 23 Millionen Euro von Las Palmas verpflichtet und ihn für die Saison 2019/20 direkt wieder an den damaligen Zweitligisten ausgeliehen. „Ich war sehr überrascht, weil er zu diesem Zeitpunkt gar nicht für Barca gespielt hat. Wir hatten ihn unter Vertrag genommen, aber er war in Las Palmas. Also ja, es stimmt, dass Bayern interessiert war“, sagte Planes.