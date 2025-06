Presse feiert Bayern wegen Woltemade

Nick Woltemades Einigung mit dem FC Bayern sorgt international für Wirbel. In England wähnt man einen herben Rückschlag für die Konkurrenz, in Frankreich und Spanien feiert man die Münchner.

„Bayern holt sich das Versprechen der Stunde“, titelte die spanische Zeitung Sport in Anbetracht von Woltemades Leistungen bei der U21-EM. In Frankreich schrieb Foot Mercato , dass sich die Münchner „mit der Stürmer-Sensation des Augenblicks geeinigt haben“.

ENGLAND:

TEAMtalk: „Chelsea und Everton erleiden einen Nick-Woltemade-Rückschlag. Während Madrids Interesse an Woltemade relativ neu ist, haben Chelsea und Everton den deutschen Nationalstürmer schon seit einiger Zeit im Blick. Es scheint jedoch, dass Woltemade sich entschieden hat, zu Bayern zu wechseln, was für Chelsea und Everton ein herber Rückschlag sein wird.“

SPANIEN:

Sport: „Bayern holt sich das Versprechen der Stunde. Der Stürmer möchte sofort nach München wechseln. Der bayerische Gigant bietet ihm einen Vertrag über fünf Spielzeiten bis 2030 an, während die Gehaltsbedingungen bereits vereinbart sind. Ein ‚Riese‘ mit viel Torinstinkt, der bei der U21-Europameisterschaft sechs Tore erzielte und Deutschland ins Finale führte.“

FRANKREICH:

Foot Mercato: „Bayern München hat sich mit der Stürmer-Sensation des Augenblicks geeinigt! Die Bayern könnten einen der großen Transfers dieses Sommertransferfensters machen, nachdem sie sich mit dem hochkarätigen Stürmer geeinigt haben. Das Schwierigste steht der bayerischen Vereinsführung jedoch noch bevor, denn sie muss die Stuttgarter Vereinsführung überzeugen, die ihn auf keinen Fall gehen lassen will . Die Seifenoper des Sommers in Deutschland hat gerade erst begonnen.“

L’Équipe: „Nick Woltemade, der in den letzten Monaten in Deutschland für Furore sorgte und auch bei der aktuellen U21-Europameisterschaft mit sechs Toren und drei Vorlagen in vier Spielen glänzt, wird nach dem Finale wohl nicht mehr für Stuttgart spielen.“