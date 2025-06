Sieben Spieler verbannt? Rekordmeister greift offenbar durch

Ajax-Profis dürfen Klubgelände nicht betreten

Ein Teil der betroffenen Akteure hatte bereits in der abgelaufenen Saison nicht für Amsterdam gespielt. So waren Akpom (ausgeliehen an Lille), Forbs (Wolverhampton), Hlynsson (Sparta Rotterdam) und Sosa (FC Turin) verliehen worden.

So verpasste Ajax nach der verheerenden Saison 2023/24 mit Platz fünf im Mai erneut die Meisterschaft. Zwar führte der Rekordmeister die Tabelle am 30. Spieltag mit einem Vorsprung von sieben Punkten an, doch am Ende bejubelte die PSV Eindhoven den Titel.