Toni Kroos schimpfte einst über ihn - jetzt ist er wieder da

Toni Kroos übte einst scharfe Kritik am Wechsel von Gabri Veiga nach Saudi-Arabien. Nun kehrt das spanische Talent zurück nach Europa - sein Gehalt sinkt wohl um 90 Prozent.

Als das spanische Top-Talent Gabri Veiga im Alter von nur 21 Jahren vor zwei Jahren von Celta Vigo zum saudi-arabischen Klub Al-Ahli wechselte, war der Aufruhr in Europa groß.

Selbst Toni Kroos meldete sich 2023 zu Wort und kritisierte den Wechsel eines europäischen Juwels in jungem Alter in die Wüste scharf. „Peinlich“ kommentierte der Weltmeister von 2014 einen Post von Transferexperte Fabrizio Romano, der über den damals bevorstehenden Transfer von Veiga berichtete. Wenig später löschte Kroos den Kommentar wieder.

Gehalt nach Wechsel rund 90 Prozent niedriger?

Für 30 Millionen Euro sicherte sich Al-Ahli um Cheftrainer Matthias Jaissle die Dienste des heute 23-Jährigen, der nach nun zwei Jahren und dem Gewinn der Asian Champions League wieder nach Europa zurückkehrt. Wie der portugiesische Top-Klub FC Porto bekanntgab, hat sich der Mittelfeldspieler bis 2030 an die Drachen gebunden.

Mit seiner Rückkehr nach Europa soll der Spanier auch immense Einbußen seines Gehalts in Kauf genommen haben. Wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, soll er in Porto rund 90 Prozent weniger verdienen als bei seinem ehemaligen saudi-arabischen Arbeitgeber. Bei Al-Ahli soll Veiga dem Bericht zufolge rund 12,5 Millionen Euro netto pro Saison verdient haben.