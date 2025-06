Torwart-Überraschung beim BVB?

Ramaj soll wieder verliehen werden

In Bochum steht Drewes vor seinem letzten Vertragsjahr. Der 32-Jährige bestritt in der vergangenen Saison insgesamt 21 Bundesliga-Spiele für den Ruhrpott-Rivalen der Borussia, ehe er in der Rückrunde seinen Stammplatz an den gleichaltrigen Timo Horn verlor.