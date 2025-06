Transfer-News: Bayern-Talent zu Klose? Nürnberg zeigt wohl Interesse

Der 1. FC Nürnberg hat es offenbar auf einen Spieler des FC Bayern abgesehen. Wie die Bild berichtet, soll der Zweitligist an einer Ausleihe von Arijon Ibrahimovic interessiert sein.

Ein Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers zu den Franken wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr in seine Heimat. Ibrahimovic ist nicht nur in Nürnberg geboren, sondern spielte auch von 2014 bis 2018 im Nachwuchsbereich des FCN.

Zudem kennt der 19-Jährige Club-Trainer Miroslav Klose aus der gemeinsamen Zeit am Bayern-Campus.

Bayern-Talent mit schwieriger Saison

Ibrahimovic hat eine schwierige Saison hinter sich. Bei den Profis des FC Bayern sammelte er in der Hinrunde nur 16 Minuten Einsatzzeit. In der Rückrunde stand er auf Leihbasis bei Lazio Rom unter Vertrag, absolvierte dort allerdings nur 19 Spielminuten. Die Italiener nahmen ihre Kaufoption nicht in Anspruch.