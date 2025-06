Transfer-News: BVB lässt Chelsea bei Gittens abblitzen

Doch kein kurzfristiger Abgang von Jamie Gittens zum FC Chelsea ! Borussia Dortmund hat nach SPORT1 -Informationen alle Angebote der Blues abgelehnt, somit bleibt der Offensivspieler (vorerst) ein Schwarz-Gelber. Bis 20 Uhr hätte das Transferfenster für Vereine, die an der Klub-WM teilnehmen, noch geöffnet.

Die Londoner waren bereits mit einem ersten Angebot für Gittens in Höhe von 35 Millionen Euro abgeblitzt. Auch weitere Offerten - zuletzt 55 Millionen Euro - wollte der BVB nicht annehmen. Die Verantwortlichen blieben hart und lassen ihren Spieler nun nicht ziehen.

Chelsea wollte den 20 Jahre alten Flügelspieler noch vor dem Start der Klub-WM in den USA unbedingt verpflichten. Die Schmerzgrenze des BVB lag bei rund 60 Millionen Euro.

Gittens am Dienstag noch im BVB-Training

Gittens selbst nahm am Dienstag am BVB-Training teil, absolvierte jedoch in den ersten 15 Minuten ausschließlich individuelle Läufe abseits der Mannschaft.