Bayern-Boss macht finanzielle Andeutung bei Wirtz

„Florian wird seinen Weg in Liverpool machen, er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber: Wir haben schon außergewöhnliche Spieler. Wenn ich Michael Olise nehme, Jamal Musiala, Harry Kane, Joshua Kimmich und wie sie alle heißen“, sagte Eberl vor dem Start der Klub-WM in Orlando: „Er hat sich jetzt anders entschieden. Jetzt versuchen wir einen anderen herausragenden Spieler zu finden, der mit uns erfolgreich ist.“

Bayern schaut sich anderweitig um

„Auf dem Transfermarkt ist das so. Ich kenne das: Eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf.“ Die Münchner sind Medienberichten zufolge am spanischen Europameister Nico Williams von Athletic Bilbao interessiert, diese Gerüchte wollte Eberl am Donnerstag aber nicht kommentieren.