Transfer-News: Özil reagiert auf Sané-Wechsel

Mesut Özil hat über den Wechsel von Leroy Sané gesprochen. Der Ex-Profi verriet, was seine Rolle in dem Transfer vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul war.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Özil dem 29-Jährigen dazu geraten habe, in die Türkei zu wechseln. Dies dementierte er in einer Medienrunde und erklärte, dass Sané wissen wollte, wie das Leben in Istanbul sei.

Özil schwärmt von der türkischen Kulinarik

„Wir haben gesprochen, bevor er in die Türkei kam, aber es ist nicht so, dass ich ihm Galatasaray empfohlen habe“, sagte der Ex-DFB-Star und fügte hinzu: „Er fragte nach dem Leben in der Türkei und in Istanbul. Ich sagte, es sei eine sehr schöne und sichere Stadt.“