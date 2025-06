Wegen Klub-WM: Kanté vor kuriosem Wechsel

Eigentlich sind sie große Rivalen – doch nun bahnt sich ein kurioser Deal an. Der französische Mittelfeldspieler N’Golo Kanté steht vor einem kurzzeitigen Wechsel - innerhalb der Saudi Pro League.

Denn wie The Athletic berichtet, verhandelt sein Klub Al-Ittihad mit Al-Hilal über eine kurzfristige Leihe des Mittelfeldstars nur für die Zeit des anstehenden Mega-Events in den USA.

Brisant: Al-Hilal, das als einziges saudisches Team an der Klub-WM teilnimmt, und Al-Ittihad sind in der heimischen Liga erbitterte Konkurrenten und befinden sich beide im Besitz des Public Investment Fund (PIF). Doch wenn es darum geht, den saudischen Fußball auf der großen Weltbühne zu repräsentieren, scheint der Konkurrenzkampf für einen Moment in Vergessenheit zu geraten.