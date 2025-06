Wirtz dementiert brisantes Gerücht

„Wer sagt, dass ich die Nummer 10 will? Ich respektiere Spieler“, schrieb der 22-Jährige am Dienstagabend in einer Instagram-Story.

Wirtz vor Liverpool-Wechsel

Mit der deutschen Nationalmannschaft tritt Wirtz am Mittwoch im Final Four der Nations League gegen Portugal an. Bundestrainer Julian Nagelsmann sicherte Wirtz bereits einen Platz in der Startelf zu.